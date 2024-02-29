ЕС разморозила 137 миллиардов евро для Польши

Еврокомиссия разморозила 137 миллиардов евро для Польши после реформ

Еврокомиссия (ЕК) разморозила для Польши 137 миллиардов евро из фондов Европейского союза после успешного проведения реформ судебной системы. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

«ЕК приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к сумме до 137 миллиардов евро», — указали в канцелярии.

Отмечается, что соответствующее решение о выделении средств было принято после изменения дисциплинарного режима для судей и началу использования Польшей браузера Arachne, позволяющего поддерживать общую систему судебного аудита в странах ЕС.

Ранее о разморозке средств сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Варшава до этого презентовала план действий, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они были направлены на восстановление независимости судебной власти в Польше.