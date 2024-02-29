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20:18, 29 февраля 2024Мир

ЕС разморозила 137 миллиардов евро для Польши

Еврокомиссия разморозила 137 миллиардов евро для Польши после реформ

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) разморозила для Польши 137 миллиардов евро из фондов Европейского союза после успешного проведения реформ судебной системы. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

«ЕК приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к сумме до 137 миллиардов евро», — указали в канцелярии.

Отмечается, что соответствующее решение о выделении средств было принято после изменения дисциплинарного режима для судей и началу использования Польшей браузера Arachne, позволяющего поддерживать общую систему судебного аудита в странах ЕС.

Ранее о разморозке средств сообщила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Варшава до этого презентовала план действий, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они были направлены на восстановление независимости судебной власти в Польше.

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      Виктория Кондратьева
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