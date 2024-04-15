Пропавшего россиянина нашли закопанным на заброшенном участке

В Подмосковье на заброшенной территории нашли тело пропавшего мужчины

В Подмосковье на заброшенной территории обнаружен закопанным пропавший 47-летний мужчина. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На окровавленном теле множественные травмы. Оно было скрыто в земле на заброшенном участке. Об исчезновении жителя Московской области в полицию сообщила его жена.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы установили подозреваемого в расправе — им оказался 43-летний мужчина. Мотив и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют следователи.

10 апреля сообщалось, что суд приговорил двух жителей Ачинска, которые избили до смерти школьного сторожа больше 20 лет назад, к 14 и шести годам заключения соответственно. На момент преступления их возраст составлял 21 год и 17 лет.