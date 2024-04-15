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20:32, 15 апреля 2024Силовые структуры

Пьяная россиянка расправилась с пожилой матерью

В Петербурге пьяная дочь зарезала мать-пенсионерку

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 41-летняя дочь расправилась с 68-летней матерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в Колпине в доме на улице Ремизова. Правоохранителей вызвал сын пенсионерки. Когда сотрудники приехали, то нашли пожилую женщину с резаной раной лба. Она не выжила.

Полицейские задержали пьяную россиянку — дочь жертвы. Именно ее заподозрили в расправе.

Ранее стало известно, что пожилая женщина из Чебоксар удушила девятилетнего внука. 61-летняя бабушка осталась с внуком-второклассником дома, пока мать мальчика была на работе. Вернувшись, женщина обнаружила, что ее сын не дышит.

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      Екатерина Кашурникова
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