Россиянам назвали самые выгодные для инвестиций металлы

РИА Новости: самыми выгодными металлами для инвестиций являются индий и олово

В настоящее время самыми выгодными для инвестиций металлами являются индий и олово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных крупнейших иностранных отраслевых бирж.

Динамика стоимости приводилась по состоянию на 12 апреля 2024 года. Анализировались данные торгов на Лондонской и Шанхайской биржах металлов, а также на нью-йоркской бирже Comex.

По итогам исследования выяснилось, что за последние 12 месяцев рыночные цены на индий увеличились на 35,5 процента и достигли уровня в 256,26 доллара за килограмм. Этот скачок стал наибольшим среди всех металлов, за исключением редкоземельных.

На втором месте по темпам роста цен оказалось олово, подскочившее в стоимости на 33,5 процента, до 31,7 тысячи долларов за тонну. Тройку лидеров по этому показателю замкнул галлий (271,2 доллара за килограмм, плюс 23 процента). Все вышеперечисленные металлы широко востребованы в промышленном секторе.

Ранее власти США и Великобритании запретили поставку на склады Лондонской биржи металлов и Чикагской биржи российских алюминия, меди и никеля. Под запретом также оказался прямой импорт этих видов продукции. Данные ограничения коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года. При этом в Минфине США отметили, что в отдельных случаях ввоз партий может быть разрешен в виде исключения.