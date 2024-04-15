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16:25, 15 апреля 2024Моя страна

Россияне построили 1,5-километровую дамбу и спасли жилье от затопления

Baza: жители поселка Петровский построили дамбу и спасли дома от затопления

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители поселка Петровский под Оренбургом самостоятельно построили дамбу и спасли жилье от затопления. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Россияне совместными усилиями собрали около трех миллионов рублей, спроектировали сооружение, заказали тысячи кубометров глины и начали работать. «Дамбу протяженностью 1,5 километра строили своими силами круглосуточно — мужчины работали лопатами, женщины помогали с едой», — говорится в сообщении.

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По данным источника, дамба выстояла и дома были спасены. Вода прибывала на протяжении пяти дней и лишь в воскресенье, 14 апреля, начала немного спадать. Однако ее объем по-прежнему опасный.

Ранее в пострадавшем от паводка Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, динамика падения является довольно устойчивой.

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      Фариза Бацазова
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