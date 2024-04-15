Россиянка продиктовала код из смс от «оператора» и потеряла два миллиона рублей

В Миассе мошенники под видом оператора связи обманули женщину на 1,8 млн рублей

В Миассе (Челябинская область) мошенники под видом оператора связи обманули местную жительницу на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, на телефон покойного супруга женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил дистанционно продлить истекающий договор на оказание услуг. Женщина планировала продолжать пользоваться сим-картой мужа, поэтому продиктовала код из смс.

В результате аферисты получили доступ к личному кабинету пострадавшей и взяли на нее кредитов на 1,8 миллиона рублей. Уже после этого женщине стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками банков. Они убедили ее снять все деньги с одобренных займов и перевести их на указанные счета.

Ранее мошенники хотели похитить у 97-летнего ветерана ВОВ 100 тысяч рублей, однако им помешал бдительный курьер.