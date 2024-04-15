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07:39, 15 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный сел пьяным за руль и был осужден

В Забайкалье суд оштрафовал военного и конфисковал его машину за пьяную езду

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае оштрафовал военного Александра Козыкина на 210 тысяч рублей за езду в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину также лишили водительского удостоверения на два года и конфисковали его автомобиль Toyota Harrier. Военный признан виновным по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ.

По версии следствия, военный выпил и сел за руль своей иномарки. В этот момент его остановили силовики для проверки документов.

Ранее Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Кириллу Куроленко за вождение в пьяном виде.

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