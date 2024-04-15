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14:06, 15 апреля 2024Культура

Российский режиссер упал на нож и был госпитализирован

Shot: режиссер Доброхотов был госпитализирован с ножевыми ранениями в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский кинорежиссер Родион Доброхотов был госпитализирован с ножевыми ранениями в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел накануне вечером. Доброхотов находился у себя дома в московском районе Отрадное с девушкой. Мужчина вышел из квартиры покурить и вернулся спустя час. При этом отмечается, что режиссер был в крови.

По словам 32-летнего мужчины, он упал на нож, в результате чего порезался. Врачи диагностировали ему колото-резаные раны живота, правой руки и пальцев. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» певица Алиса Вокс раскрыла свой диагноз после госпитализации.

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      Варвара Кошечкина
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