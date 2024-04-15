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10:11, 15 апреля 2024Из жизни

Слон набросился на справлявшего нужду мужчину и покалечил его

В Малайзии слон напал на справлявшего нужду мужчину и покалечил его

Фото: Lucinda Pouw / Unsplash

В Малайзии мужчина попал в больницу с переломами после нападения слона. Об этом сообщает New Straits Times.

Фельда Берсия справлял нужду у реки, когда на него набросился слон. Дикое животное начало топтать мужчину и оставило его с тяжелыми травмами: переломами ребер, переломом левой ноги и сотрясением мозга.

Пострадавшего срочно госпитализировали. Отмечается, что рядом с местом происшествия на момент нападения были 12 человек. Однако Берсия был единственным, кто подошел к реке.

Ранее сообщалось, что слон бросился на грузовик с туристами во время сафари в Африке. Одна женщина при встрече с диким зверем не выжила.

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      Алиса Удовик
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