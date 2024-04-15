Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:59, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о ликвидации в Сирии потенциальных союзников ВСУ

Кимаковский: ВС РФ в Сирии разбили боевиков, которые могли бы воевать за Украину

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Отправка войск Вооруженных сил России в Сирию в 2015 году дала возможность разбить большинство боевиков, которые могли бы отправиться воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) с началом специальной военной операции (СВО). О ликвидации потенциальных иностранных союзников украинской армии рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Многие критиковали нашего главнокомандующего за то, что мы отправили в достаточно сложный для России период наш ограниченный контингент в Сирию. А ведь в Сирии по большому счету мы выбили большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне специальной военной операции», — подчеркнул он.

По словам Кимаковского, со стороны российских властей было все продумано глобально. В результате боевикам в Сирии был нанесен невосполнимый ущерб. «Они сегодня если и могут действовать, то достаточно небольшими группами», — добавил советник главы ДНР.

Ранее Кимаковский заявил, что на бывших позициях ВСУ в ДНР обнаружили координаты церквей. По его словам, было установлено, что перед украинской армией поставили задачу, среди прочего, уничтожать православные объекты региона, и в этом были замешаны «западные кураторы по примеру того, как это было в Сирии».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

      Российские РЭБ могут сделать своими целями используемые ВСУ терминалы Starlink

      Раскрыта загадка ярчайшего взрыва во Вселенной

      Российский артиллерист рассказал об уничтожении танка Leopard 2

      В России в пять раз выросло число внесудебных банкротств

      ВСУ обвинили в препятствовании эвакуации населения из Часова Яра

      Американцев призвали осознать свое бессилие в борьбе с мощью России

      В Израиле предложили несколько вариантов ответа на иранскую атаку

      В Швеции нашли способ снизить выбросы с помощью сталелитейного завода

      В США оценили затраты Израиля на отражение атаки Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше