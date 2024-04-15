Кимаковский: ВС РФ в Сирии разбили боевиков, которые могли бы воевать за Украину

Отправка войск Вооруженных сил России в Сирию в 2015 году дала возможность разбить большинство боевиков, которые могли бы отправиться воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) с началом специальной военной операции (СВО). О ликвидации потенциальных иностранных союзников украинской армии рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Многие критиковали нашего главнокомандующего за то, что мы отправили в достаточно сложный для России период наш ограниченный контингент в Сирию. А ведь в Сирии по большому счету мы выбили большое количество боевиков, которые могли оказаться в зоне специальной военной операции», — подчеркнул он.

По словам Кимаковского, со стороны российских властей было все продумано глобально. В результате боевикам в Сирии был нанесен невосполнимый ущерб. «Они сегодня если и могут действовать, то достаточно небольшими группами», — добавил советник главы ДНР.

Ранее Кимаковский заявил, что на бывших позициях ВСУ в ДНР обнаружили координаты церквей. По его словам, было установлено, что перед украинской армией поставили задачу, среди прочего, уничтожать православные объекты региона, и в этом были замешаны «западные кураторы по примеру того, как это было в Сирии».