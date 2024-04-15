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05:08, 15 апреля 2024Бывший СССР

На бывших позициях ВСУ нашли координаты церквей

Кимаковский: на бывших позициях ВСУ в Авдеевке нашли координаты церквей региона

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В телефонах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавших жизнь в зоне боевых действий на позициях в Авдеевке, обнаружили координаты храмов и монастырей Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Часть из них (телефонов) удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви. Они были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют», — уточнил Кимаковский.

По его словам, было установлено, что перед украинской армией поставили задачу, среди прочего, уничтожать православные объекты региона. «Не буду открывать всех деталей, но у этого процесса есть заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», — отметил советник главы ДНР.

Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанными с военными преступлениями ВСУ, с 2022 года в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики были повреждены, либо уничтожены почти 20 храмов и монастырей. Наиболее активные атаки со стороны Украины фиксировались во время церковных праздников.

Одним из таких дней стала Пасхальная ночь в апреле 2023 года, когда ВСУ ударили по Спасо-Преображенскому собору в центре Донецка. Во время литургии в церкви находились десятки прихожан. Атака привела к жертвам и раненным, в том числе среди священнослужителей.

Ранее Кимаковский рассказал об охоте ВСУ за мирными жителями ДНР с помощью дронов. «Мы называем это "эсэсовской" практикой», — добавил он.

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      Александра Синицына
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