Стало известно об охоте украинской армии за мирным населением ДНР

Советник Кимаковский: ВСУ применяют дроны для охоты за мирным населением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют дроны, чтобы охотиться за мирным населением. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины — мы ее называем "эсэсовской" практикой», — заявил Кимаковский.

В частности, уточнил советник главы ДНР, дроны охотятся за ранеными, а также атакуют машины с гражданским населением.

Кимаковский также рассказал, что таким способом был ранен сотрудник коммунальных служб, ликвидировавший последствия обстрела. Он объяснил, что ему не могли оказать помощь, так как над ним роились дроны, не давая возможности подойти к пострадавшему. Советник также уточнил, что по факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По словам Кимаковского, из-за охоты дронов путь от Донецка до Горловки считается крайне опасным.

Ранее Кимаковский сообщил, что командование ВСУ наказывает солдат, желающих сдаться в плен. Он уточнил, что в таких случаях в бригадах ВСУ работают каратели.