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08:14, 14 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР узнали о расправах командования ВСУ над желающими сдаться бойцами

Кимаковский: командование ВСУ карает желающих сдаться в плен солдат

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) карает желающих сдаться в плен бойцов. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости

Он объяснил, что командиры прослушивают гуманитарную радиочастоту 149.200 «Волга», с помощью которого украинские военные выходят на связь с бойцами Вооруженных сил России и получают инструкции, как выйти с поля боя. Если у военнослужащего ВСУ заметят подобные намерения, то ему грозит выстрел в спину. При этом, добавил чиновник, в раде случаев речь идет о ликвидации карателями целых подразделений.

Однако, отметил Кимаковский, несмотря на подобные случаи, «видна тенденция по сдаче».

Ранее боец ВСУ намеренно сдался в плен, воспользовавшись частотой 149.200 «Волга» по совету своего брата, который служит в рядах ВС РФ и участвует в специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что мужчина отказался участвовать в обмене военнопленными и возвращаться на Украину.

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      Марина Совина
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