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19:50, 15 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о роботизации инженерных войск России

«Известия»: инженерные войска России роботизируют при помощи беспилотников

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Инженерные войска России роботизируют при помощи наземных беспилотников. Об этом стало известно газете «Известия».

В публикации отмечается, что основным направлением развития применяемой саперами техники стала роботизация. По словам председателя военно-научного комитета инженерных войск Вооруженных сил России Максима Кривошеева, на совершенствование инженерных войск повлиял полученный в ходе специальной военной операции опыт. «Совместно с предприятиями промышленности мы ведем разработки новых средств инженерного вооружения, основанных на технологиях удаленного доступа», — сказал председатель.

Кривошеев уточнил, что речь идет не только о летательных беспилотниках, но и «робототехнических комплексах, которые используются в режиме камикадзе». Также инженерные войска продвинулись, как добавил председатель, в применении летательных беспилотников для постановки минно-взрывных заграждений.

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Среди новинок, представленных по итогам Дня инноваций инженерных войск, прошедшего 12 апреля в Военно-инженерной академии имени Карбышева, издание выделило, в частности, электрическую установку разминирования «Челнок», способную забрасывать около 1,4 тонны взрывчатки на дальность до 440 метров, прототип дистанционно-управляемого постановщика мин «Плющ», предназначенного для переноски в одну сторону 100 килограммов полезной нагрузки, робототехнический комплекс для минирования «Кактус» грузоподъемностью до 200 килограммов и робототехнический комплекс Су-6 с турелью.

Ранее представитель завода-изготовителя машины «ДСТ-Урал» заявил, что тяжелый робототехнический комплекс разминирования «Сталкер» начал испытания в зоне специальной военной операции под Авдеевкой.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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