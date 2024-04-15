Строительству домов в России предрекли резкое подорожание

Эксперт Жалнин: строительство домов может резко подорожать из-за паводков

Цены на строительство частных домов в России могут резко вырасти из-за паводков. Заметное подорожание связанных с этим товаров и услуг допустили в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер», пишут «Известия».

«В нынешних геополитических условиях резко нарастить объем поставок строительных материалов для восстановления домов и привлечь в регионы более всего пострадавшие от паводков квалифицированную рабочую силу, крайне сложная задача, поэтому в первые месяцы рост стоимости как материалов, так и услуг на фоне дефицита, скорее всего, будет неизбежен», — заявил генеральный директор компании Денис Жалнин.

Эксперт уточнил, что трудности коснутся не только пострадавших от наводнений регионов. Для оперативного восстановления пострадавших домов ресурсы придется поставлять из других субъектов, а значит, вырастут затраты на логистику.

Жалнин считает, что сильнее всего рискуют подорожать основные материалы для строительства и ремонта — сухие строительные смеси, материалы для отделки помещений, утеплители, плюс сопутствующие товары, которые потребуются для устранения первичных последствий подтопления: насосы для откачки воды, тепловые пушки для просушки помещений.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что почти половину пострадавших от паводка домов в Оренбуржье невозможно восстановить. Владельцам такой недвижимости пообещали выдать сертификаты на приобретение нового жилья.

