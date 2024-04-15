Татарстан призвал обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней

В Татарстане призвали обеспечить регионам закупку лекарств от редких болезней

Госсовет Татарстана призвал обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней. С таким запросом представители республики обратились в Конституционный суд России, пишут «Ведомости».

По данным издания, заявители сочли, что приобретение таких препаратов за счет регионального бюджета неэффективно. В республике связали это с тем, что многие пациенты не могут получить необходимые для них лекарства. Об этом свидетельствует рост количества судебных дел. В 2021-2022 годах этот показатель вырос почти вдвое. Как утверждают «Ведомости», для тех, кто нуждается, это стало единственным способом получить лечение.

Депутаты из Татарстана подчеркнули, что задача лекарственного обеспечения лиц, которые страдают редкими заболеваниями, остается невыполнимой для большинства российских субъектов и поэтому требует от властей разработки комплекса согласованных мер по ее разрешению.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).