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10:32, 15 апреля 2024Россия

Татарстан призвал обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней

В Татарстане призвали обеспечить регионам закупку лекарств от редких болезней

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Госсовет Татарстана призвал обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней. С таким запросом представители республики обратились в Конституционный суд России, пишут «Ведомости».

По данным издания, заявители сочли, что приобретение таких препаратов за счет регионального бюджета неэффективно. В республике связали это с тем, что многие пациенты не могут получить необходимые для них лекарства. Об этом свидетельствует рост количества судебных дел. В 2021-2022 годах этот показатель вырос почти вдвое. Как утверждают «Ведомости», для тех, кто нуждается, это стало единственным способом получить лечение.

Депутаты из Татарстана подчеркнули, что задача лекарственного обеспечения лиц, которые страдают редкими заболеваниями, остается невыполнимой для большинства российских субъектов и поэтому требует от властей разработки комплекса согласованных мер по ее разрешению.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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