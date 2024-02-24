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14:09, 24 февраля 2024Россия

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников

Глава Минздрава РФ Мурашко: в России апробируют доставку лекарств с помощью БПЛА

Фото: Михаил Мурашко / РИА Новости

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, это позволит сократить время доставки и удешевить ее, сделав экономику здравоохранения более функциональной.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что шесть столичных колледжей оснастили новыми беспилотниками, а также переоборудовали и расширили в них учебно-тренировочные полигоны и лаборатории. Как считает вице-мэр, направление подготовки специалистов по управлению дронами является одним из наиболее перспективных на рынке труда.

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      Алевтина Запольская
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