В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников

Глава Минздрава РФ Мурашко: в России апробируют доставку лекарств с помощью БПЛА

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, это позволит сократить время доставки и удешевить ее, сделав экономику здравоохранения более функциональной.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что шесть столичных колледжей оснастили новыми беспилотниками, а также переоборудовали и расширили в них учебно-тренировочные полигоны и лаборатории. Как считает вице-мэр, направление подготовки специалистов по управлению дронами является одним из наиболее перспективных на рынке труда.