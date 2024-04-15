Токаев подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Президент Казахстана Токаев подписал закон о пожизненном заключении педофилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающий, в частности, пожизненное лишение свободы за педофилию. Об этом сообщили в пресс-служба главы республики.

Отмечается, что наказание в виде пожизненного заключения вводится вместо иных альтернативных мер, предусмотренных действующими нормами Уголовного кодекса страны.

Поправками также были криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои и ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. Кроме того, закон вводит административную ответственность за травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете.

Ранее сообщалось, что соответствующие поправки в законодательство одобрили в мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана.