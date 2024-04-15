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00:42, 15 апреля 2024Экономика

Уровень воды реки Тобол в Кургане снова поднялся

Уровень воды реки Тобол в Кургане поднялся на 11 сантиметров за два часа

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Уровень воды реки Тобол в Кургане поднялся на 11 сантиметров за два часа. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.

«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00 (0:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»), он составляет 596 сантиметров, +11 сантиметров за два часа», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Барабе, Кетовский округ, уровень воды поднялся на 23 сантиметра за два часа и достиг 226 сантиметров.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС отмечают, что таких паводков в затопленных местностях не фиксировали никогда.

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      Марина Совина
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