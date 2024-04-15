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14:30, 15 апреля 2024Мир

В ЕС допустили введение новых санкций против Ирана

Стано: главы МИД стран ЕС рассмотрят введение новых санкций против Ирана

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

На предстоящей встрече глав МИД стран Европейского союза (ЕС) министры рассмотрят введение новых санкций против Ирана в ответ на атаку против Израиля. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано, пишет РИА Новости.

«На совещании глав МИД будет обсуждаться вопрос будущих шагов, которые станут реакцией Евросоюза и государств-членов на эскалацию со стороны Ирана», — заявил Стано.

При этом он добавил, что представители Ирана уже находятся под санкциями ЕС, и отметил, что Еврокомиссия не будет комментировать процесс разработки санкций из-за его конфиденциальности.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США также обсудит законопроекты о введении санкций против Ирана в связи с его атакой на Израиль.

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