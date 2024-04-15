BZ: Западу следует признать возможность победы России после почти 780 дней СВО

Странам Запада следует признать изменившуюся обстановку в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине и возможность победы России. Об этом написал журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер.

По его словам, после почти 780 дней конфликта «настало время осознать действительность происходящего». Кроме того, указал он, для наступления Киеву потребуется несколько сотен тысяч обученных солдат, а также существенные запасы техники и вооружения. На этом фоне заявления украинских политиков о выходе на границы 1991 года выглядят «иллюзорными», подчеркнул журналист.

«В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?» — оценил перспективы завершения конфликта Фасбендер.

Резюмируя, журналист посоветовал западным политикам сменить риторику и признать сложившиеся реалии.

По мнению офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Андрусива, конфликт может завершиться по корейскому сценарию. Этот вариант развития событий, по его словам, видится самым реальным из существующих.

