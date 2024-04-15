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16:22, 15 апреля 2024Экономика

В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России

Минфин ФРГ: сумма замороженных в Германии активов РФ составляет около €3,9 млрд

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В настоящее время сумма заблокированных в Германии российских активов оценивается примерно в 3,9 миллиарда евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Министерства финансов ФРГ.

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму включены не только активы российского Центробанка (ЦБ), но и капитал попавших в санкционные списки физических и юридических лиц из РФ. При этом с января 2024 года размер заблокированных в ФРГ активов сократился примерно на 200 миллионов евро — с 4,1 миллиарда евро.

В немецком Минфине объяснили подобные изменения рыночными колебаниями. Кроме того, на сокращение замороженных в ФРГ российских активов могло повлиять исключение из санкционных списков компаний или физлиц из РФ. Что касается дальнейшей судьбы заблокированных активов (возможности передачи доходов от них для закупки вооружений для Украиныприм. «Ленты.ру»), то в ведомстве придерживаются подхода, который бы был «юридически жизнеспособным».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о прогрессе в вопросе передачи доходов от заблокированных в западных странах российских активов в пользу Украины. Он также рассказал о намерении властей Евросоюза (ЕС) прийти к достижению договоренности, которая бы позволила «в большей степени использовать российские средства, замороженные в банках ЕС».

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      Анатолий Акулов
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