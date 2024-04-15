В Германии раскрыли сумму заблокированных активов России

Минфин ФРГ: сумма замороженных в Германии активов РФ составляет около €3,9 млрд

В настоящее время сумма заблокированных в Германии российских активов оценивается примерно в 3,9 миллиарда евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Министерства финансов ФРГ.

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму включены не только активы российского Центробанка (ЦБ), но и капитал попавших в санкционные списки физических и юридических лиц из РФ. При этом с января 2024 года размер заблокированных в ФРГ активов сократился примерно на 200 миллионов евро — с 4,1 миллиарда евро.

В немецком Минфине объяснили подобные изменения рыночными колебаниями. Кроме того, на сокращение замороженных в ФРГ российских активов могло повлиять исключение из санкционных списков компаний или физлиц из РФ. Что касается дальнейшей судьбы заблокированных активов (возможности передачи доходов от них для закупки вооружений для Украины — прим. «Ленты.ру»), то в ведомстве придерживаются подхода, который бы был «юридически жизнеспособным».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о прогрессе в вопросе передачи доходов от заблокированных в западных странах российских активов в пользу Украины. Он также рассказал о намерении властей Евросоюза (ЕС) прийти к достижению договоренности, которая бы позволила «в большей степени использовать российские средства, замороженные в банках ЕС».