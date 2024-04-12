В Польше заявили о прогрессе по вопросу использования активов России

Премьер Польши Туск: ЕС приближается к согласию по использованию активов России

За последнее время страны Евросоюза (ЕС) добились определенного прогресса по вопросу использования доходов от заблокированных активов России на закупку вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сейчас страны ЕС приближаются к договоренности по этому вопросу. Мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках (европейских стран — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Туск в ходе пресс-конференции.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выплаты Украине доходов от замороженных в западных странах активов России могут начаться уже 1 июля. К этому времени, как уточнила она, власти ЕС смогут передать Киеву один миллиард евро. Однако для этого потребуется в быстром порядке завершить разработку механизма изъятия российских активов.

Фон дер Ляйен также отметила, что в ЕС намерены получить в 2024 году доходы в размере около трех миллиардов евро от заблокированных активов РФ. Часть этой суммы можно будет передать Украине для закупки вооружений уже летом. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вышеуказанные денежные средства должны быть переданы Киеву в дополнение к пяти миллиардам евро, которые ЕС выделил для закупок вооружений для Украины.

