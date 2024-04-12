Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 12 апреля 2024Экономика

В Польше заявили о прогрессе по вопросу использования активов России

Премьер Польши Туск: ЕС приближается к согласию по использованию активов России
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

За последнее время страны Евросоюза (ЕС) добились определенного прогресса по вопросу использования доходов от заблокированных активов России на закупку вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сейчас страны ЕС приближаются к договоренности по этому вопросу. Мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках (европейских стран — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Туск в ходе пресс-конференции.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выплаты Украине доходов от замороженных в западных странах активов России могут начаться уже 1 июля. К этому времени, как уточнила она, власти ЕС смогут передать Киеву один миллиард евро. Однако для этого потребуется в быстром порядке завершить разработку механизма изъятия российских активов.

Фон дер Ляйен также отметила, что в ЕС намерены получить в 2024 году доходы в размере около трех миллиардов евро от заблокированных активов РФ. Часть этой суммы можно будет передать Украине для закупки вооружений уже летом. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вышеуказанные денежные средства должны быть переданы Киеву в дополнение к пяти миллиардам евро, которые ЕС выделил для закупок вооружений для Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      Лавров назвал швейцарскую формулу мира на Украине несовместимой с планом Китая

      В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА при попытке атаковать регион России

      Обнаружен эффективный способ борьбы с глобальным потеплением

      Жители популярного курорта объявили голодовку в знак протеста против туризма

      Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

      Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

      Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

      В Кремле высказались о вмешательстве в дела России из-за рубежа

      Лукашенко назвал последствие для Украины от ее ударов дронами по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше