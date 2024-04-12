В Польше заявили о прогрессе по вопросу использования активов России
За последнее время страны Евросоюза (ЕС) добились определенного прогресса по вопросу использования доходов от заблокированных активов России на закупку вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что сейчас страны ЕС приближаются к договоренности по этому вопросу. Мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках (европейских стран — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Туск в ходе пресс-конференции.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что выплаты Украине доходов от замороженных в западных странах активов России могут начаться уже 1 июля. К этому времени, как уточнила она, власти ЕС смогут передать Киеву один миллиард евро. Однако для этого потребуется в быстром порядке завершить разработку механизма изъятия российских активов.
Фон дер Ляйен также отметила, что в ЕС намерены получить в 2024 году доходы в размере около трех миллиардов евро от заблокированных активов РФ. Часть этой суммы можно будет передать Украине для закупки вооружений уже летом. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вышеуказанные денежные средства должны быть переданы Киеву в дополнение к пяти миллиардам евро, которые ЕС выделил для закупок вооружений для Украины.