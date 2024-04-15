В Москве шестиклассница впала в кому после ссоры с отчимом из-за планшета

Shot: в Москве шестиклассница впала в кому из-за разбитого отчимом планшета

В Москве шестиклассница впала в кому после ссоры с отчимом из-за планшета. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, все произошло в квартире на улице Генерала Белова в столичном районе Орехово-Борисово Южное. 12-летняя девочка играла в планшет, ее 53-летнего отчима данное занятие раздражало. Мужчина не сдержался и разбил девайс.

Школьница расстроилась и отправилась в свою комнату. Через некоторое время родители заглянули к девочке, но ее дома не оказалось.

Ребенка нашли без сознания под окнами многоэтажки. Юную горожанку отвезли в реанимацию, она впала в кому. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое: у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы, сильнейшие ушибы, повреждения внутренних органов.

Сотрудники полиции начали работать с родителями пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летняя школьница попробовала наркотики на встрече с подругой и впала в кому.