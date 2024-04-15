В России начали выпуск нового китайского кроссовера

«Автотор» начал промышленный выпуск автомобилей китайской марки Jetour

Калининградское предприятие «Автотор» начало промышленный выпуск автомобилей китайской марки Jetour. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Первой моделью бренда, производимой на мощностях «Автотора», стал городской кроссовер Jetour Dashing. Это переднеприводный автомобиль, позиционируемый производителем как городской молодежный кроссовер.

По данным агентства, сейчас Jetour и «Автотор» прорабатывают программу локализации в России производства автокомпонентов. Начало выпуска автомобилей Jetour в рамках полного цикла (включает сварку, покраску и сборку) запланировано на первый квартал 2025 года. Сейчас началась подготовка необходимых для этого мощностей.

В КНР автомобили марки Jetour представлены в четырех вариантах: это семейные кроссоверы X70 и X90, кроссовер Dashing и первый полноприводный внедорожник Т2.

Ранее стало известно, что в России стали снижаться цены на автомобили из КНР. Эксперты связали это с переполненностью складов, а глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на растущую конкуренцию с китайскими производителями. Размер скидок, которые они предоставляют покупателям, зачастую в 2-3 раза превышает утильсбор, дал понять он.

