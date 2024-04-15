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14:23, 15 апреля 2024Экономика

В России начали выпуск нового китайского кроссовера

«Автотор» начал промышленный выпуск автомобилей китайской марки Jetour

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Калининградское предприятие «Автотор» начало промышленный выпуск автомобилей китайской марки Jetour. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Первой моделью бренда, производимой на мощностях «Автотора», стал городской кроссовер Jetour Dashing. Это переднеприводный автомобиль, позиционируемый производителем как городской молодежный кроссовер.

По данным агентства, сейчас Jetour и «Автотор» прорабатывают программу локализации в России производства автокомпонентов. Начало выпуска автомобилей Jetour в рамках полного цикла (включает сварку, покраску и сборку) запланировано на первый квартал 2025 года. Сейчас началась подготовка необходимых для этого мощностей.

В КНР автомобили марки Jetour представлены в четырех вариантах: это семейные кроссоверы X70 и X90, кроссовер Dashing и первый полноприводный внедорожник Т2.

Ранее стало известно, что в России стали снижаться цены на автомобили из КНР. Эксперты связали это с переполненностью складов, а глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на растущую конкуренцию с китайскими производителями. Размер скидок, которые они предоставляют покупателям, зачастую в 2-3 раза превышает утильсбор, дал понять он.

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      Лилиана Набиуллина
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