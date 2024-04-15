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00:30, 15 апреля 2024Мир

В России призвали Израиль последовать примеру Ирана

Небензя призвал Израиль последовать примеру Ирана и отказаться от силовых акций
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Израиль последовать примеру Ирана, власти которого заявили, что не хотят дальнейшей эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Настоятельно призываем Западный Иерусалим (...) отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, «мир не может допустить еще одной войны».

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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