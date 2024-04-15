Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:50, 15 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина расстрелял машину с 13-летним мальчиком

Shot: в Ингушетии мужчина расстрелял машину с 13-летним мальчиком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ингушетии 40-летний мужчина расстрелял машину с 13-летним мальчиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, трагедия произошла 13 апреля в селе Инарки. Двое мужчин выпивали на участке и поссорились. Хозяин дома достал ружье и стал стрелять по машине, на которой приехал его приятель. Оказалось, что на заднем сиденье сидел племянник гостя. Мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением в живот, но он не выжил.

Стрелявший сам пошел в полицию и сдал ружье. Его задержали, возбуждено дело по статье УК РФ («Убийство»). Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что сотрудники СОБРа «Гранит» Росгвардии обезвредили 49-летнего жителя города Коммунар Ленинградской области, открывшего стрельбу по полицейскому.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Макрон высказался о разнице условий участия Израиля и России в Олимпиаде

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Оставшийся без присмотра мальчик залез на крышу и застрял в дымоходе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше