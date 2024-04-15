В российском регионе мужчина расстрелял машину с 13-летним мальчиком

Shot: в Ингушетии мужчина расстрелял машину с 13-летним мальчиком

В Ингушетии 40-летний мужчина расстрелял машину с 13-летним мальчиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, трагедия произошла 13 апреля в селе Инарки. Двое мужчин выпивали на участке и поссорились. Хозяин дома достал ружье и стал стрелять по машине, на которой приехал его приятель. Оказалось, что на заднем сиденье сидел племянник гостя. Мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением в живот, но он не выжил.

Стрелявший сам пошел в полицию и сдал ружье. Его задержали, возбуждено дело по статье УК РФ («Убийство»). Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что сотрудники СОБРа «Гранит» Росгвардии обезвредили 49-летнего жителя города Коммунар Ленинградской области, открывшего стрельбу по полицейскому.