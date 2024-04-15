Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

Бойцы СОБР Росгвардии обезвредили жителя Коммунар, стрелявшего в полицейского

Сотрудники СОБР «Гранит» Росгвардии обезвредили 49-летнего жителя города Коммунар Ленинградской области, открывшего стрельбу по полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Вечером 14 апреля соседи вызвали правоохранительные органы к буйному мужчине. Однако он не стал открывать дверь прибывшему силовику, а стал стрелять в него из ружья. На подмогу были вызваны росгвардейцы, которые вскрыли квартиру и задержали дебошира.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Решается вопрос о его аресте.

В результате происшествия пострадавших нет.

Вызвавшая полицию женщина рассказала, что задержанный угрожал ее мужу ножом, сообщает «Фонтанка». У него изъято незарегистрированное двуствольное ружье 12-го калибра, его направили на экспертизу.

12 апреля сообщалось, что обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков сделал признание. Он заявил, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать при попытке сделать закладку наркотиков.