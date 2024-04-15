Штурм квартиры стрелявшего по полицейскому из ружья россиянина попал на видео

Появилось видео штурма квартиры жителя Коммунара, стрелявшего по полицейскому

Начало событий в новости Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

Штурм квартиры 49-летнего жителя Коммунара, который открыл стрельбу по полицейскому, попал на видео. Ролик в распоряжение «Ленты.ру» предоставило главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как сотрудники СОБР «Гранит» открывают входную дверь квартиры с помощью лома и заходят внутрь. Силовики поднимают мужчину с кровати и кладут лицом вниз.

О задержании злоумышленника стало известно ранее 15 апреля. Его соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов вечером 14 апреля, однако дебошир не захотел открывать дверь прибывшему на вызов полицейскому и начал стрелять в него из ружья.

Приехавшие на подмогу росгвардейцы смогли задержать буйного жителя. На него завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

