В российском регионе объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

«Силы ПВО наготове», — написал губернатор в Telegram.

В ночь на 9 апреля украинские войска попытались атаковать авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Один из использованных при атаке беспилотников врезался в фасад здания авиационного центра. Через час атака повторилась. Никто не пострадал.