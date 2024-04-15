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12:11, 15 апреля 2024Россия

В российском регионе объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Глава региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.

«Силы ПВО наготове», — написал губернатор в Telegram.

В ночь на 9 апреля украинские войска попытались атаковать авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Один из использованных при атаке беспилотников врезался в фасад здания авиационного центра. Через час атака повторилась. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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