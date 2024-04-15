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11:28, 15 апреля 2024Россия

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Губернатор также опубликовал информационное сообщение для населения. При объявлении тревоги гражданам надлежит найти укрытие, взяв с собой предметы первой необходимости.

Если они находятся в своих квартирах, городские власти рекомендовали перекрыть коммуникации и укрыться в комнате с несущими стенами.

Сведений о причинах объявленной в Севастополе тревоги Развожаев не привел.

После объявления тревоги в Крыму было временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой. Также было временно закрыто движение по Крымскому мосту — об этом сообщил Telegram-канал, информирующий об оперативной обстановке в районе моста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах напасть на Крым. Главной целью атаки он назвал Крымский мост. «Речь идет не только о мосте в Керчи. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель», — добавил Зеленский.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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