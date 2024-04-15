В затапливаемом российском регионе допустили невозможность эвакуации

Курганский губернатор: ввиду затопления дорог эвакуация может быть невозможна

Из-за вероятного затопления дорог в Курганской области эвакуация некоторых населенных пунктов может стать невозможной. Такой прогноз дал губернатор российского региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что к Кургану по реке Тобол идет колоссальный объем воды.

«Уровень воды в Тоболе и гуляющие по набережной зеваки не должны вас успокаивать, потому что большая часть воды идет именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров. А потому через непродолжительное время ввиду перерезания дорог эвакуация оттуда может оказаться затруднена или временно невозможна», — написал глава области.

Он призвал эвакуироваться из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов правобережной части Кургана, а также с мест, расположенных до дамбы с левобережной части города. Шумков попросил увозить детей, пожилых и маломобильных родственников и соседей в пункты временного размещения или к знакомым и друзьям. Также он напомнил о необходимости взять с собой документы и ценные вещи.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.