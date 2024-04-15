ВС России нанесли удар по складу в Сумской области

Подполье: ВС России нанесли удар БПЛА по складу в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области с помощью БПЛА. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Дроном попали в небольшой склад, взрыв был слышен в нескольких километрах», — сообщил подпольщик.

По его словам, больше всего ударов пришлось по населенному пункту Краснополье на границе с Белгородской областью, откуда ведутся обстрелы территории России.

Помимо этого, по информации Лебедева, удары пришлись по населенному пункту Великописаревка, куда прибывали подразделения ВСУ при ротации.

Ранее подпольщик сообщал, что ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. По его словам, в результате ударов была уничтожена техника и живая сила ВСУ.