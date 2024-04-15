Жителей российского города предупредили о военных тренировках со стрельбой

Севастопольский губернатор Развожаев предупредил о тренировках расчетов ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о готовящейся тренировке расчетов противоподводного обеспечения (ППДО). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, тренировки пройдут в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес ориентировочно до 19:45 по московскому времени.

«Флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он, отметив, что в Севастополе на данный момент спокойная обстановка.

В начале апреля Развожаев предупредил жителей Севастополя об учениях с применением бомбометов. «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — сказал тогда он.