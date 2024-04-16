57-летняя Сальма Хайек восхитила фанатов фигурой в бикини

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на яхте. Так, она предстала перед камерой в синем бикини, оформленном белым абстрактным принтом и золотистыми вставками на лямках. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Какая шикарная женщина!», «Идеальное тело», «Ты прекрасна», «Богиня с роскошной фигурой», «Эта женщина никогда не стареет!» — высказывались они.

В марте сообщалось, что Сальма Хайек пришла на показ люксового бренда Alexander McQueen в Париже в откровенном наряде. Тогда актриса вышла в свет в корсете серебристого цвета с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь.