Суд: бывший мэр Ярославля Урлашов подал ходатайство об УДО

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, подал ходатайство об УДО. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда Твери. С 2022 года он отбывает наказание в ИК-1 в Твери.

Документы от Урлашова поступили в суд 9 апреля.

В конце 2021 года Урлашов уже подавал прошение о досрочном освобождении, но вскоре его отозвал.

В 2016 году Урлашов и его советник Алексей Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взяток. Тогда бывший мэр получил 12,5 года колонии. 26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила ему срок до 9 лет колонии.