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Осужденный на 12 лет мэр Ярославля Урлашов отозвал просьбу об УДО

Экс-мэр Ярославля Урлашов, отбывающий срок за взятки, отозвал прошение об УДО

Фото: Сергей Метелица / ТАСС

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за получение взяток на 12,5 года, отозвал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, передает РИА Новости.

По ее словам, 13 января Рыбинский городской суд планировал рассмотреть ходатайство экс-мэра, однако он отозвал его, не назвав причину своего решения.

20 декабря 2021 года стало известно о просьбе Урлашова, отбывающего срок в исправительной колонии № 2, об условно-досрочном освобождении.

26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила ему срок до девяти лет колонии. В 2016 году Урлашов и его советник Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взяток. Тогда бывший мэр получил 12,5 года колонии.

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013-м после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.

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Любовь Ширижик
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