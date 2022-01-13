Осужденный на 12 лет мэр Ярославля Урлашов отозвал просьбу об УДО

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за получение взяток на 12,5 года, отозвал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, передает РИА Новости.

По ее словам, 13 января Рыбинский городской суд планировал рассмотреть ходатайство экс-мэра, однако он отозвал его, не назвав причину своего решения.

20 декабря 2021 года стало известно о просьбе Урлашова, отбывающего срок в исправительной колонии № 2, об условно-досрочном освобождении.

26 апреля 2018 года комиссия по помилованию сократила ему срок до девяти лет колонии. В 2016 году Урлашов и его советник Лопатин были признаны виновными по двум эпизодам получения взяток. Тогда бывший мэр получил 12,5 года колонии.

Урлашов возглавил Ярославль в 2012 году по итогам выборов. В 2013-м после задержания суд отстранил его от должности градоначальника.