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14:08, 16 апреля 2024Бывший СССР

Фонд Сороса покинул Центральную Азию

Фонд Сороса покинул страны Центральной Азии и Восточной Европы
Джордж Сорос

Джордж Сорос. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Фонд Сороса покидает страны Центральной Азии и Восточной Европы, кроме Украины и Грузии. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в администрации президента Киргизии, передает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Они закрыли офисы во всех других государствах Центральной Азии и по всей Восточной Европе, кроме Украины и Грузии. Значительно сокращены или полностью закрыты многие региональные проекты», — говорится в заявлении.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иноагентах. Согласно закону, некоммерческие организации должны проходить регистрацию в Министерстве юстиции и работать открыто.

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      Илья Таксюр
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