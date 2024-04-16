Фонд Сороса покинул Центральную Азию

Фонд Сороса покинул страны Центральной Азии и Восточной Европы

Фонд Сороса покидает страны Центральной Азии и Восточной Европы, кроме Украины и Грузии. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в администрации президента Киргизии, передает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Они закрыли офисы во всех других государствах Центральной Азии и по всей Восточной Европе, кроме Украины и Грузии. Значительно сокращены или полностью закрыты многие региональные проекты», — говорится в заявлении.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иноагентах. Согласно закону, некоммерческие организации должны проходить регистрацию в Министерстве юстиции и работать открыто.