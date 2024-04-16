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16:17, 16 апреля 2024Экономика

Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на миллиарды рублей

Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых вырос в 2,6 раза

Фото: Unsplash

В первом квартале 2024 года госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на 2,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Корпорации МСП пишут «Известия».

В годовом выражении этот показатель вырос в 2,6 раза. При этом число заключивших с компаниями с государственным участием договоры поставок увеличилось в 1,5 раза, до 2,9 тысячи человек. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что причиной такой тенденции стало распространение на самозанятых преференций, которыми уже пользовались представители малого и среднего бизнеса. Это упростило для них участие в закупках крупнейших заказчиков, проводимых по 223-ФЗ, объяснил он.

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Заметнее всего вырос объем закупок у самозанятых в Курской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях. В категориях госкомпании больше всего увеличили объем контрактов с самозанятыми на оказание услуг — вспомогательных (финансовое посредничество и страхование), профессиональных, научных, технических, юридических, бухгалтерских и прочих.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) могут делать добровольные взносы в Соцфонд, чтобы обеспечить себя хорошей пенсией. Он напомнил, что в этом году минимальная сумма для зачета в стаж составляет 50 тысяч 789 рублей за год, За данную сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Максимальная сумма взносов составляет 406 тысяч 391 рубль, то есть 8,292 ИПК.

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