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14:24, 16 апреля 2024Россия

Институт Пушкина и РУДН получили предостережение из-за мигрантов

РУДН и Институту Пушкина выдали предостережение от Рособрнадзора из-за мигрантов

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Рособрнадзор объявил о выдаче предостережение пяти вузам, в том числе Российскому университету дружбы народов (РУДН) и Институту Пушкина, о недопустимости нарушения требований при проведении экзамена по русскому для мигрантов. Об этом сообщили представители ведомства.

Уточнялось, что предупреждение получили Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Псковский государственный университет.

До этого стало известно о задержании внештатной сотрудницы Института Пушкина по делу о незаконной выдачи сертификатов для приезжих. По версии следствия, она с группой лиц помогала мигрантам сдавать экзамены на знание языка и истории России.

По материалам дела, подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 иностранцам.

10 апреля сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект против фиктивных браков мигрантов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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