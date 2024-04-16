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17:01, 16 апреля 2024Путешествия

Качающийся на ветру самолет приземлился во время шторма и попал на видео

Daily Mail: самолет приземлился в Лондоне во время шторма и попал на видео

Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Лондона во время сильного шторма и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что в городе объявлен желтый уровень опасности. На записи видно, как самолет раскачивается на сильном ветру при заходе на посадку. О пострадавших не сообщается.

Ранее пассажир авиакомпании SunExpress устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Манчестера в турецкий Даламан, и сорвал рейс. Из-за дебошира пилотам пришлось сменить курс и посадить самолет в Белграде.

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      Марк Успенский
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