Качающийся на ветру самолет приземлился во время шторма и попал на видео

Daily Mail: самолет приземлился в Лондоне во время шторма и попал на видео

Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Лондона во время сильного шторма и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что в городе объявлен желтый уровень опасности. На записи видно, как самолет раскачивается на сильном ветру при заходе на посадку. О пострадавших не сообщается.

Ранее пассажир авиакомпании SunExpress устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Манчестера в турецкий Даламан, и сорвал рейс. Из-за дебошира пилотам пришлось сменить курс и посадить самолет в Белграде.