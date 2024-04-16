Кортни Лав назвала Тейлор Свифт неинтересной артисткой

Кортни Лав назвала Тейлор Свифт неинтересной и незначительной артисткой

Американская актриса и певица Кортни Лав выразила мнение о своей коллеге, исполнительнице Тейлор Свифт. Об этом она сообщила в интервью The Standard.

«Тейлор незначительна. Она может быть безопасным пристанищем для девушек и, вероятно, современной Мадонной, но как артистка она неинтересна», — призналась Лав, не став подробнее рассказывать о том, почему у нее сложилось такое мнение о коллеге.

Собеседница издания также призналась, что ей разонравилась другая певица Лана Дель Рей после того, как та выпустила кавер на песню Джона Денвера Take Me Home, Country Roads. Кортни Лав выразила мнение, что артистке стоит взять перерыв в карьере на семь лет.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей благодаря успеху своего утра.