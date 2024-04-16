Россиянам посоветовали не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

Аналитик Литвиненко посоветовала не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

Чтобы понять, откладывать покупку жилья или нет, в первую очередь необходимо определиться с тем, для каких целей оно необходимо, рассказала независимый аналитик рынка недвижимости Екатерина Литвиненко. Советами по приобретению квартиры она поделилась с «Лентой.ру».

Если недвижимость нужна для собственного проживания, ждать «лучшего момента» не рекомендуется, убеждена эксперт.

К примеру, снижение ключевой ставки нивелируется ценой — ставки снизятся, спрос на квартиры станет расти, цены поползут вверх Екатерина Литвиненко независимый аналитик рынка недвижимости

«Такую ситуацию мы наблюдаем сейчас на первичном рынке недвижимости — введение государственной поддержки и снижение ипотечной ставки до 6-8 процентов привело к существенному росту цен (+78 процентов с 2020 года). Отмечу, что до 2020 года наращивание цены +78 процентов на первичном рынке недвижимости происходило 13 лет (с 2007 по 2020 годы), что является более "щадящим" темпом с точки зрения покупательной способности граждан», — рассказала Литвиненко.

По мнению аналитика, ожидать, что с 1 июля, когда закончится действие ипотечной программы с господдержкой, цены пойдут вниз, не стоит. Дело в том, что, скорее всего, застройщики вернут различные программы рассрочек и коллаборации с банками по ставке 0,01 процента, которые были пару лет назад, а по некоторым объектам есть и сейчас.

Если цель покупки — инвестиции, а именно дальнейшая перепродажа, то сейчас не лучшие времена для большей части объектов, предупредила аналитик. По ее словам, цены на первичном рынке затормозились, а при переводе жилья во вторичный рынок существует риск продажи с дисконтом. А разница между первичным и вторичным рынком, при прочих равных условиях, доходит до 42 процентов.

«Если же планируется сдача квартиры в аренду, то спрос, безусловно, есть, но нужно рассчитывать на долгосрочный горизонт. Быстро "расстаться" с квартирой не получится, ввиду существенного ценового лага, описанного выше», — заключила она.

Ранее аналитики назвали города с дешевым первичным жильем. Городом с самыми дешевыми квартирами в новостройках оказался Воронеж.