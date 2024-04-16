Массовую драку у российского ресторана сняли на видео

В Приморском крае посетители ресторана устроили массовую драку и попали на видео

В городе Лесозаводске Приморского края посетители ресторана устроили массовую драку у входа в заведение. Видеозапись опубликовало издание News.vlc в Telegram.

На кадрах около 20 человек стоят рядом среди припаркованных перед рестораном автомобилей. Драка начинается после того как один из мужчин перемещается в центр круга — он сразу же получает удар по лицу. Затем драка разделяется на несколько противостояний, в это время один из наблюдавший за происходящим мужчин встает на крышу автомобиля.

По приезде полицейских все участники драки скрылись. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее в Москве около 20 человек устроили массовую драку, участники которой вооружились камнями и палками. Все они оказались рабочими. Поводом к конфликту стал бытовой спор.

