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13:40, 16 апреля 2024Россия

Минобороны рассказало об улучшении позиций российских войск под Авдеевкой

Минобороны: войска улучшили положение под Авдеевкой и отразили восемь атак

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Об этом журналистам 16 апреля сообщило Минобороны России.

За минувшие сутки на указанном направлении ВС РФ отразили восемь атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметили в военном ведомстве.

Суточные потери украинских войск на указанном участке линии боевого соприкосновения превысили 380 человек. Помимо этого, были уничтожены пять артиллерийских орудий и одна боевая машина пехоты ВСУ.

16 апреля Минобороны сообщило о поражении складов противника с боеприпасами и горючим. Также были поражены цеха производства и хранения беспилотников ВСУ.

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      Алан Босиков
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