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00:46, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали причины вхождения в тяжелейший период в истории страны

Дубинский: Украина вошла в тяжелейший период из-за несправедливости власти

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся под арестом по подозрению в госизмене, в Telegram-канале назвал причины вхождения Украины в тяжелейший период в истории. По его мнению, это произошло из-за несправедливости власти.

Политик считает, что сейчас страна переживает даже более сложное время, чем в феврале-марте 2022 года. За два года полномасштабного конфликта вера населения в справедливость была подорвана, а вместе с ней и сплоченность общества.

«Мобилизация несправедлива; демобилизация несправедлива (ее вообще нет); закрытые границы - несправедливо; коррупция власти — чудовищно несправедливо; отсутствие помощи, оружия, рынков сбыта, политической конкуренции, свободы слова — все это не-спра-вед-ли-во», — написал Дубинский.

Он добавил, что сложившаяся ситуация уничтожает мотивацию украинцев жить в государстве с такой системой и защищать его.

Ранее Дубинский заявил, что закон об ужесточении мобилизации на территории Украины станет водоразделом. После него не будет обратного пути.

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      Марина Совина
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