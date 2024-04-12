Депутат Рады озвучил последствия закона об ужесточении мобилизации на Украине

В Раде озвучили последствия закона об ужесточении мобилизации на Украине

Закон об ужесточении мобилизации на территории Украины станет водоразделом. После него не будет обратного пути, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под арестом по подозрению в госизмене.

«Закон о мобилизации будет водоразделом, после которого обратного пути не будет. На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой — люди», — уточнил он.

По словам Дубинского, украинские власти хотят загнать всех в армию и удержать за счет этого власть. А цель простого народа — выжить.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации в четверг, 11 апреля. Он предполагает, в частности, наказание за уклонение от службы. Также украинская полиция, обнаружив, что гражданин вовремя не подал сведения о себе, может задержать его и принудительно доставить в территориальный центр комплектования.

Ранее политолог Игорь Рейтерович рассказал, что новый закон о мобилизации не способен решить проблемы с комплектацией ВСУ. Кроме того, он может деморализовать военнослужащих.