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23:53, 11 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неспособности решить проблемы с комплектацией армии

Рейтерович: закон о мобилизации на Украине не решает проблемы и деморализует
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новый закон о мобилизации не способен решить проблемы с комплектацией армии (Вооруженных сил Украины, ВСУ), кроме того, он может деморализовать военнослужащих. С таким мнением выступил политолог Игорь Рейтерович в эфире YouTube-канала «Темы с Мосейчук».

По словам политолога, документ не в состоянии решить и вопросы с ветеранами и демобилизацией.

«Проблема не решена. Военные об этом прямо говорят. Многие, если почитать, пишут: "Вы приняли закон, который в определенной степени пустой. Мы не соберем столько людей, сколько хотелось бы"», — подчеркнул Рейтерович. Он добавил, что позволение ветеранам демобилизоваться не приведет к тому, что все они смогут уехать из зоны боевых действий в один день по прошествии 36 месяцев — это миф.

Политолог счел странными некоторые положения в новом законе. Так, он обратил внимание на прописанную норму в кабинете призывника, который к моменту выпуска закона находится еще на стадии разработки. «Я с удовольствием его зарегистрирую, потому что хочу понимать, что там происходит. Но там написано, что кабмин будет его только создавать, два месяца разрабатывать, но через два месяца я должен согласовать свои данные», — удивился Игорь Рейтерович.

По мнению эксперта, новый закон приведет к деморализации военнослужащих, поскольку у украинцев накопились вопросы, ответы на которые они, после публикации документа, так и не получили.

«Они (военные) прямо говорят — нам нужно понимание перспективы. Мы ее не получили. Так нельзя делать!» — заключил Рейтерович.

Украинская Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации 11 апреля. Он предполагает, в частности, наказание за уклонение от службы. Также украинская полиция, обнаружив, что гражданин вовремя не подал сведения о себе, может задержать его и принудительно доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

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      Александра Синицына
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