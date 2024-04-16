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13:16, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали способ избежать обострений с Польшей

Сольский: во избежание обострения на границе Украине нужно общаться с Польшей

Фото: Anastasiia Smoliyenko / Globallookpress.com

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в интервью украинскому изданию Telegraf назвал способ избежать обострений ситуации на границе с Польшей.

По его словам, во избежание обострений властям Украины необходимо поддерживать постоянную коммуникацию с польской стороной. При этом он выразил надежду, что дискуссия с Варшавой о снятии блокады украинской границы фермерами будет закончена к концу апреля.

«У нас иногда могут возникать другие вопросы. Вы же знаете, что кроме аграриев иногда блокировали границу и перевозчики. Очевидно, нам постоянно нужно будет общаться, постоянно будут возникать вопросы, которые предстоит решать», — заявил глава ведомства.

Ранее агентство Reuters сообщало, что страны Евросоюза предварительно согласились ограничить импорт продовольствия с Украины. Европейские политики задумались об ограничении беспошлинного ввоза продуктов из республики в связи с протестами фермеров, по мнению которых поставки с Украины дестабилизируют сельскохозяйственный рынок в Европе.

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      Алевтина Запольская
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