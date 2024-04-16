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13:13, 16 апреля 2024Экономика

Названа доля работающих таксистами в России мигрантов

Глава профсоюза таксистов «Добро»: отток мигрантов грозит удорожанием поездок

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Около половины работников такси в Москве — выходцы из стран Средней Азии. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на председателя московского профсоюза таксистов «Добро» Николая Кодолова.

Если все они одновременно уедут из страны, это грозит дефицитом таксистов, считает Кодолов. Среди других возможных последствий оттока мигрантов он выделил удорожание поездок и более длительное ожидание автомобиля.

Нехватка водителей на рынке такси отмечается уже сейчас, констатировал глава профсоюза. В случае их массового отъезда из РФ дефицит может достичь 10-20 процентов, а в ряде городов и превысить эту планку, спрогнозировал Кодолов.

Ранее запрет на работу мигрантов в такси ввели в Новосибирской и Самарской областях, а в Якутии для них также сделали недоступным трудоустройство в сфере грузоперевозок. При этом запрет на работу в такси мигрантов уже действовал в Тюменской, Тульской, Магаданской и Челябинской областях, а также в ХМАО.

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      Лилиана Набиуллина
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